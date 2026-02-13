Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 13/2 ngày 14/2/2026

PV - 13/02/2026 17:41

Bản tin Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 13/2 ngày 14/2/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.