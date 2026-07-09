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Nhịp sống số

Đừng để mạng xã hội “dắt lối”

Nguyễn Thị Ngân Giang - 09/07/2026 08:59
Chỉ một cú nhấp chuột thiếu cảnh giác, một lần chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng hay vô tình để lộ dữ liệu cá nhân cũng có thể khiến người dùng trở thành nạn nhân của lừa đảo, đánh cắp thông tin hoặc tiếp tay cho tin giả lan truyền. Trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn không chỉ là cách mỗi người tự bảo vệ mình trước những rủi ro trên không gian mạng mà còn góp phần xây dựng một môi trường số văn minh, an toàn và đáng tin cậy.
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