Thị trường Giá vàng chiều nay 22/9/2026 tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, BTMC, BTMH và Mi Hồng Giá vàng chiều nay tiếp tục giảm sâu, vàng miếng phổ biến còn 144,9 triệu đồng/lượng; vàng thế giới cũng lùi về 4.319,39 USD/ounce trước áp lực lãi suất cao.

Giá vàng chiều nay tiếp tục giảm sâu, vàng miếng phổ biến còn 144,9 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay tiếp tục đi xuống khi nhiều thương hiệu đồng loạt điều chỉnh giảm. Giá bán vàng miếng phổ biến hiện ở mức 144,9 triệu đồng/lượng, trong đó mức giảm mạnh nhất lên tới 1,7 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Tại SJC, vàng miếng được mua vào ở mức 141,9 triệu đồng/lượng và bán ra 144,9 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều cùng giảm 1,7 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, giá vàng miếng cũng lùi về 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 144,9 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn 1,7 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều so với ngày trước.

DOJI hiện niêm yết vàng miếng ở 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại Phú Quý, vàng miếng đang giao dịch ở mức 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 144,9 triệu đồng/lượng bán ra. Giá hai chiều cùng hạ 1,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) cũng đưa giá vàng miếng xuống 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Riêng Bảo Tín Minh Châu (BTMC) hiện mua vào vàng miếng ở mức 141,9 triệu đồng/lượng và bán ra 144,9 triệu đồng/lượng. Chiều mua giảm 700.000 đồng/lượng, trong khi chiều bán giảm mạnh hơn, tới 1,7 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, vàng miếng được mua vào với giá 142,5 triệu đồng/lượng và bán ra 144 triệu đồng/lượng. So với ngày hôm qua, cả hai chiều cùng giảm 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Ngày 22/9/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

141,9 144,9

-1700 -1700 Tập đoàn DOJI

141,9 144,9

-1700 -1700 Mi Hồng

142,5 144,0

-1200 -1200 PNJ

141,9 144,9

-1700 -1700 Bảo Tín Minh Châu

141,9 144,9

-700 -1700 Bảo Tín Mạnh Hải 141,9 144,9

-1700 -1700 Phú Quý 141,9 144,9

-1700 -1700

1. SJC - Cập nhật: 22/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141.400.000

▼ 1.700.000 144.400.000

▼ 1.700.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 141.900.000

▼ 1.700.000 144.920.000

▼ 1.700.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 141.900.000

▼ 1.700.000 144.930.000

▼ 1.700.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141.400.000

▼ 1.700.000 144.500.000

▼ 1.700.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 138.900.000

▼ 1.700.000 143.400.000

▼ 1.700.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 134.980.000

▼ 1.683.000 141.980.000

▼ 1.683.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 97.911.000

▼ 1.275.000 107.711.000

▼ 1.275.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 87.872.000

▼ 1.156.000 97.672.000

▼ 1.156.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 77.833.000

▼ 1.037.000 87.633.000

▼ 1.037.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 73.961.000

▼ 991.000 83.761.000

▼ 991.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 50.154.000

▼ 709.000 59.954.000

▼ 709.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000

2. BTMC - Cập nhật: 22/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 141.900.000

▼ 700.000 146.000.000

▼ 600.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 140.000.000

▼ 600.000 145.000.000

▼ 600.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 139.800.000

▼ 600.000 144.800.000

▼ 600.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 142.000.000

▼ 600.000 146.000.000

▼ 600.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 142.000.000

▼ 600.000 146.000.000

▼ 600.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 142.000.000

▼ 600.000 146.000.000

▼ 600.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 136.900.000

▼ 2.600.000 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 136.000.000

▼ 300.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 22/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 TPHCM PNJ 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 TPHCM SJC 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Hà Nội PNJ 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Đà Nẵng PNJ 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Đà Nẵng SJC 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Miền Tây PNJ 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Miền Tây SJC 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Tây Nguyên PNJ 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Tây Nguyên SJC 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Đông Nam Bộ PNJ 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Đông Nam Bộ SJC 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 138.900.000

▼ 1.700.000 143.900.000

▼ 1.700.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 138.760.000

▼ 1.690.000 143.760.000

▼ 1.690.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 136.260.000

▼ 1.680.000 142.460.000

▼ 1.680.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 125.610.000

▼ 1.560.000 131.810.000

▼ 1.560.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 98.030.000

▼ 1.270.000 107.930.000

▼ 1.270.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 87.950.000

▼ 1.160.000 97.850.000

▼ 1.160.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 83.640.000

▼ 1.100.000 93.540.000

▼ 1.100.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 77.880.000

▼ 1.040.000 87.780.000

▼ 1.040.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 74.280.000

▼ 1.000.000 84.180.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.960.000

▼ 710.000 59.860.000

▼ 710.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.060.000

▼ 640.000 53.960.000

▼ 640.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.020.000

▼ 560.000 47.920.000

▼ 560.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 136.550.000

▼ 1.690.000 142.750.000

▼ 1.690.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 135.000.000

▼ 1.000.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 132.400.000

▼ 990.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 22/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 141.900.000

▼ 1.700.000 144.900.000

▼ 1.700.000 Phú quý 1 lượng 99.9 141.800.000

▼ 1.700.000 144.800.000

▼ 1.700.000 Vàng trang sức 999 138.900.000

▼ 1.500.000 143.900.000

▼ 1.500.000 Vàng trang sức 99 137.610.000

▼ 1.485.000 142.560.000

▼ 1.485.000 Vàng trang sức 98 136.220.000

▼ 1.470.000 141.120.000

▼ 1.470.000 Vàng 999.9 phi SJC 135.500.000

▼ 1.500.000 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 22/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 142.000.000

▼ 800.000 146.000.000

▼ 800.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 142.000.000

▼ 800.000 146.000.000

▼ 800.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 140.700.000

▼ 1.000.000 144.700.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 140.200.000

▼ 1.000.000 144.200.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99 138.300.000

▼ 1.000.000 143.000.000

▼ 1.000.000

6. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 22/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 142.500.000

▼ 1.100.000 145.500.000

▼ 1.100.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 142.300.000

▼ 300.000 146.300.000

▼ 300.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 14.230.000

▼ 30.000 14.630.000

▼ 30.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 141.300.000

▼ 300.000 0

±0 Vàng trang sức 24K (999.9) 140.300.000

▼ 300.000 145.300.000

▼ 300.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 140.200.000

▼ 300.000 145.200.000

▼ 300.000 Vàng nguyên liệu 999,9 136.000.000

▼ 300.000 0

±0 Vàng nguyên liệu 99.9 135.500.000

▼ 300.000 0

±0

7. Mi Hồng - Cập nhật: 22/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 142.500.000

▼ 1.200.000 144.000.000

▼ 1.200.000 Vàng 99,9% 142.500.000

▼ 1.200.000 144.000.000

▼ 1.200.000 Vàng 9T85 (98,5%) 132.000.000

▼ 700.000 134.000.000

▼ 700.000 Vàng 9T8 (98,0%) 131.200.000

▼ 700.000 133.200.000

▼ 700.000 Vàng 95 (95,0%) 127.300.000

▼ 700.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 96.500.000

▼ 500.000 99.500.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 85.000.000

▼ 500.000 88.000.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 82.000.000

▼ 500.000 85.000.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 76.000.000

▼ 500.000 79.000.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 49.500.000

▼ 500.000 52.500.000

▼ 500.000

Với vàng nhẫn 9999, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào nhẫn 9999 hiện ở mức 141,3 triệu đồng/lượng.

DOJI đưa nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 lên 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở Phú Quý, nhẫn tròn 9999 được giao dịch trong khoảng 142,2 - 145,2 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn hiện ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, SJC niêm yết nhẫn 9999 ở 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng giảm phiên thứ Ba, lãi suất cao làm suy yếu sức hấp dẫn của kim loại quý

Giá vàng giảm trong phiên thứ Ba khi thị trường tiếp tục phản ứng với triển vọng lãi suất cao tại Mỹ. Sau quyết định nâng lãi suất của Fed vào tuần trước, nhà đầu tư đang chờ thêm phát biểu từ các quan chức ngân hàng trung ương để đánh giá khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách trong tháng 10.

Vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 4.319,39 USD/ounce vào lúc 6h52 GMT, còn vàng kỳ hạn Mỹ cũng giảm 0,6%, xuống 4.356,30 USD/ounce.

Áp lực đối với vàng chủ yếu đến từ môi trường lãi suất. Khi chi phí vốn ở mức cao, những tài sản trả lãi thường có lợi thế hơn so với vàng - loại tài sản không tạo ra lợi suất. Vì vậy, dù nhu cầu trú ẩn vẫn được hỗ trợ bởi lạm phát và rủi ro địa chính trị, giá vàng vẫn gặp khó trong việc duy trì đà tăng.

Ông Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu tại Pepperstone, nhận định sự chú ý của thị trường tuần này sẽ tập trung vào hai yếu tố chính là phát biểu của quan chức Fed và diễn biến của giá dầu. Các dữ liệu kinh tế Mỹ tương đối hạn chế khiến những tín hiệu từ Fed càng có ảnh hưởng lớn hơn đến kỳ vọng của nhà đầu tư.

Theo ông Weston, một đợt tăng mới của giá dầu có thể đẩy kỳ vọng lạm phát lên cao hơn, qua đó củng cố khả năng Fed duy trì lập trường thắt chặt. Kịch bản này sẽ tiếp tục tạo bất lợi cho vàng.

Fed tuần trước đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu cho thấy các đợt tăng tiếp theo vẫn có thể diễn ra trong những tháng tới.

Quan điểm thận trọng cũng được Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem nhấn mạnh khi ông cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ nhiều khả năng cần nâng lãi suất thêm. Nguyên nhân đến từ sức cầu mạnh và áp lực giá hàng hóa đã mở rộng ra ngoài thị trường dầu. Ông cho rằng Fed nên phản ứng sớm thay vì chờ lạm phát trở nên khó kiểm soát hơn.

Yếu tố địa chính trị vẫn tạo ra những biến số cho thị trường. Tại Yemen, lực lượng Houthi đang đẩy mạnh hoạt động nhằm kiểm soát các khu vực cao điểm chiến lược và cắt đứt kết nối giữa vùng ven Biển Đỏ với các khu vực do lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn nắm giữ.

Cùng lúc, giá dầu tăng trở lại sau chuỗi 5 phiên giảm, khi nhà đầu tư theo dõi khả năng xuất hiện các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Iran trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Không chỉ vàng, nhóm kim loại quý khác cũng chịu áp lực bán. Bạc giảm 1,1% xuống 65,28 USD/ounce; bạch kim giảm 1,1% còn 1.777,29 USD/ounce; palladium giảm 0,8% xuống 1.290,07 USD/ounce.