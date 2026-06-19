Thị trường Giá vàng hôm nay 19/6/2026: Giá vàng miếng, nhẫn trơn SJC 9999 và giá vàng thế giới phiên ngày thứ Sáu Giá vàng hôm nay 19/6/2026 giảm nhẹ ở thế giới; vàng miếng chủ yếu đứng giá, Mi Hồng hạ 800.000 đồng/lượng, nhẫn đi ngang.

Giá vàng chiều hôm nay 19/6/2026: Vàng thế giới giảm nhẹ, SJC cao hơn gần 16 triệu đồng

Giá vàng chiều hôm nay 19/6/2026 chịu áp lực đi xuống từ lập trường lãi suất cứng rắn của Fed và đà tăng mạnh của đồng USD.

Tính đến 5h00 ngày 19/6, giá vàng thế giới giao ngay đứng tại 4.248,3 USD/ounce, giảm 7,7 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.433 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 135,4 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Cùng ngày, vàng miếng SJC được niêm yết 148,8-151,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC vẫn cao hơn vàng thế giới quy đổi khoảng 15,9 triệu đồng/lượng.

Trong phiên thứ Năm, vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.246,55 USD/ounce lúc 10h30 theo giờ Mỹ. Áp lực bán xuất hiện sau khi Fed giữ nguyên lãi suất nhưng có 9 trong 19 quan chức dự báo lãi suất có thể tăng vào cuối năm.

Thông tin này khiến thị trường nâng khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 lên 85%, đồng thời đẩy chỉ số USD lên mức cao nhất trong một năm. Lãi suất cao và USD mạnh khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn, đặc biệt với nhóm nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Đà giảm của vàng được hạn chế phần nào khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran kéo giá dầu đi xuống, qua đó giảm bớt áp lực lo ngại về lạm phát.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giảm 1,8%, bạch kim mất 0,9% và palladium hạ 2,1%.

Giá vàng chiều hôm nay 19/6/2026: Nhiều thương hiệu đứng giá, Mi Hồng giảm 800.000 đồng/lượng

Giá vàng chiều hôm nay 19/6/2026 được cập nhật theo niêm yết cuối chiều 18/6. Phần lớn thương hiệu lớn giữ nguyên vùng 148,8-151,3 triệu đồng/lượng, riêng Mi Hồng giảm mạnh 800.000 đồng/lượng.

Lúc 5h00 ngày 19/6, vàng miếng SJC tiếp tục được SJC niêm yết 148,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 151,3 triệu đồng/lượng chiều bán, chưa có điều chỉnh mới.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cũng cùng giữ giá vàng miếng ở mức 148,8-151,3 triệu đồng/lượng. Riêng tại BTMC, khoảng cách giữa giá mua và bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến đáng chú ý thuộc về Mi Hồng. Thương hiệu này đã giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên chiều 18/6, đưa giá vàng miếng SJC về 148 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, thị trường vàng miếng sáng 19/6 chủ yếu ổn định sau phiên trước, song giá Mi Hồng thấp hơn mặt bằng chung khoảng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng hôm nay Ngày 19/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,8 151,3 - - Tập đoàn DOJI 148,8 151,3 - - Mi Hồng 149,0 151,0 -800 -800 PNJ 148,8 151,3 - - Bảo Tín Minh Châu 148,8 151,3 - - Bảo Tín Mạnh Hải 148,8 151,3 - - Phú Quý 148,8 151,3 - -

1. DOJI - Cập nhật: 19/6/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 148,800

- 151,300

- Vàng miếng SJC DOJI HCM 148,800

- 151,300

- Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 148,800

- 151,300

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 148,800

- 151,300

- Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 148,800

- 151,300

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 148,800

- 151,300

- Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 148,800

- 151,300

- Vàng 24K DOJI 148,800

- 151,300

-

2. PNJ - Cập nhật: 19/6/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 148,800

- 151,300

- Nhẫn trơn PNJ 999.9 148,800

- 151,300

- Vàng Kim Bảo 999.9 148,800

- 151,300

- Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,800

- 151,300

- Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 148,800

- 151,300

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3. BTMC - Cập nhật: 19/6/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 148,800

- 151,300

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 148,800

- 151,300

- Nhẫn tròn trơn BTMC 148,800

- 151,300

- Bản vị vàng BTMC 148,800

- 151,300

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 146,300

- 150,300

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Trang sức Rồng Thăng Long 999 146,100

- 150,100

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4. SJC - Cập nhật: 19/6/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148,800

- 151,300

- Vàng SJC 5 chỉ 148,800

- 151,320

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148,800

- 151,330

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Giá vàng chiều hôm nay 19/6/2026: Vàng nhẫn giữ vùng 148,5-151,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều hôm nay 19/6/2026 ở phân khúc nhẫn 9999 được cập nhật theo niêm yết cuối chiều 18/6. Các thương hiệu chủ yếu đứng giá, với mặt bằng mua vào từ 148,5 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất 151,5 triệu đồng/lượng.

Lúc 5h00 ngày 19/6, vàng nhẫn SJC tiếp tục giao dịch tại 148,7-151,2 triệu đồng/lượng. Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên mức 148,7-151,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải duy trì giá 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra. Phú Quý niêm yết nhẫn tròn trơn 999,9 ở mức 148,5-151,3 triệu đồng/lượng, thấp nhất nhóm khảo sát ở chiều mua.

Tại DOJI Hà Nội, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 vẫn được thu mua 149 triệu đồng/lượng và bán ra 151,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức bán ra cao nhất trong các thương hiệu được khảo sát.

Nhìn chung, giá vàng nhẫn 9999 sau phiên trước tiếp tục ổn định, chưa ghi nhận thương hiệu nào điều chỉnh bảng niêm yết mới.