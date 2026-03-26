Giá vàng hôm nay 26/3/2026: Giá vàng SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất

Quốc Duẩn 26/03/2026 05:00

Cập nhật giá vàng 26/3/2026: SJC và nhẫn 9999 tại SJC DOJI PNJ đồng loạt tăng hơn 3 triệu đồng/lượng. Người dân rồng rắn xếp hàng nhận vàng sớm

Giá vàng thế giới tăng lên 4.556 USD

Lúc 5h00 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 4.556 USD/ounce, tăng tới 82,7 USD. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.359 VND/USD), vàng thế giới đang ở mức 144,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Khoảng cách giữa vàng miếng SJC trong nước và thế giới đang nới rộng lên tới 28,7 triệu đồng/lượng.

gold-price-today-price-of-gold-per-ounce-24-hour-spot-chart-kitco-03-25-2026_11_05_pm.png

Ghi nhận trực tiếp tại các điểm bán của Bảo Tín Mạnh Hải (đặc biệt cơ sở Trần Nhân Tông), hàng trăm khách hàng mang giấy hẹn đứng xếp hàng dài dằng dặc từ tận trong nhà ra ngoài vỉa hè. Rất nhiều người không giấu nổi sự bất ngờ và vui mừng khi có tin nhắn báo đến lấy vàng sớm hơn hẳn so với lịch hẹn ban đầu.

Vàng miếng SJC tăng 3,3 triệu đồng/lượng

Tính đến 5h sáng, giá vàng miếng SJC tại các ông lớn ngành vàng giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng so với hôm qua.

  • SJC: Mua vào cán mốc 170,5 triệu đồng/lượng, bán ra đạt 173,53 triệu đồng/lượng.
  • DOJI, Phú Quý và PNJ: Cùng chung mức giá mua vào 170,5 triệu đồng/lượng và bán ra 173,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua bán chốt ở mức 3 triệu đồng.
  • Mi Hồng: Đẩy giá mua vào lên hẳn 171,5 triệu đồng/lượng (tăng 3,5 triệu), bán ra 173,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán tại đây rút ngắn chỉ còn 2 triệu đồng/lượng, cực kỳ có lợi cho người giao dịch.
Vàng nhẫn 9999 tăng từ 2,8 đến 3,5 triệu đồng/lượng

Phân khúc vàng nhẫn 9999 cũng có đà tăng từ 2,8 đến 3,5 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng nhẫn đang dao động quanh vùng 170,3 - 173,5 triệu đồng/lượng.

  • SJC: Giao dịch ở mức 170,3 - 173,3 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng ở cả hai chiều.
  • DOJI và Phú Quý: Cùng niêm yết mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua bán ổn định ở 3 triệu đồng.
  • Bảo Tín Mạnh Hải (Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K): Giá mua bán vươn lên 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng so với phiên trước.

Bảng giá vàng hôm nay 26/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nayNgày 26/3/2026
(Triệu đồng/lượng)		So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC tại Hà Nội170,5173,5+3300+3300
Tập đoàn DOJI170,5173,5+3300+3300
Mi Hồng171,5173,5+3500+3300
PNJ170,5173,5+3300+3300
Bảo Tín Mạnh Hải170,5173,5+3300+3300
Phú Quý170,5173,5+3300+3300
Giá vàng nhẫn hôm nayNgày 26/3/2026
(Triệu đồng/lượng)		So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng170,5170,5+3300+3300
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ170,3173,3+3300+3300
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999170,5173,5+3300+3300
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải170,5173,5+2800+2800
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ170,5173,5+3500+3500
1. DOJI - Cập nhật: 26/3/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại vàngMua vàoBán ra
Vàng miếng DOJI lẻ170,500 ▲3,300K173,500 ▲3,300K
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng170,500 ▲3,300K173,500 ▲3,300K
Nữ trang 9999169,000 ▲5,000K173,500 ▲5,000K
Nữ trang 999168,500 ▲5,000K172,500 ▲5,000K
Nữ trang 99167,800 ▲5,000K172,300 ▲5,000K
2. PNJ - Cập nhật: 26/3/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại vàngMua vàoBán ra
Vàng miếng SJC PNJ170,500 ▲3,300K173,500 ▲3,300K
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ170,500 ▲3,500K173,500 ▲3,500K
Vàng Kim Bảo 9999170,500 ▲3,500K173,500 ▲3,500K
Vàng Phúc Lộc Tài 9999170,500 ▲3,500K173,500 ▲3,500K
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng170,500 ▲3,500K173,500 ▲3,500K
Vàng Trang sức 9999 PNJ167,900 ▲3,000K171,900 ▲3,000K
Vàng Trang sức 24K PNJ167,730 ▲3,000K171,730 ▲3,000K
Vàng nữ trang 99163,980 ▲2,970K170,180 ▲2,970K
Vàng 916 (22K)151,260 ▲2,750K157,660 ▲2,750K
Vàng 18K PNJ120,030 ▲2,250K128,930 ▲2,250K
Vàng 680 (16.3K)107,990 ▲2,040K116,890 ▲2,040K
Vàng 650 (15.6K)102,840 ▲1,950K111,740 ▲1,950K
Vàng 610 (14.6K)95,960 ▲1,830K104,860 ▲1,830K
Vàng 14K PNJ91,660 ▲1,750K100,560 ▲1,750K
Vàng 416 (10K)62,610 ▲1,250K71,510 ▲1,250K
Vàng 375 (9K)55,560 ▲1,120K64,460 ▲1,120K
Vàng 333 (8K)48,340 ▲1,000K57,240 ▲1,000K
3. SJC - Cập nhật: 26/3/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại vàngMua vàoBán ra
Vàng SJC 1 chỉ170,500 ▲3,300K173,530 ▲3,300K
Vàng SJC 2 chỉ170,500 ▲3,300K173,530 ▲3,300K
Vàng SJC 5 chỉ170,500 ▲3,300K173,520 ▲3,300K
Vàng miếng SJC theo lượng170,500 ▲3,300K173,500 ▲3,300K
Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân170,300 ▲3,300K173,400 ▲3,300K
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ170,300 ▲3,300K173,300 ▲3,300K
Trang sức vàng SJC 9999168,300 ▲3,300K171,800 ▲3,300K
Vàng trang sức SJC 99%163,599 ▲3,267K170,099 ▲3,267K
Nữ trang 68%108,086 ▲2,244K116,986 ▲2,244K
Nữ trang 41,7%62,898 ▲1,376K71,798 ▲1,376K
