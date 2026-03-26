Thị trường Giá vàng hôm nay 26/3/2026: Giá vàng SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Cập nhật giá vàng 26/3/2026: SJC và nhẫn 9999 tại SJC DOJI PNJ đồng loạt tăng hơn 3 triệu đồng/lượng. Người dân rồng rắn xếp hàng nhận vàng sớm

Giá vàng thế giới tăng lên 4.556 USD

Lúc 5h00 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 4.556 USD/ounce, tăng tới 82,7 USD. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.359 VND/USD), vàng thế giới đang ở mức 144,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Khoảng cách giữa vàng miếng SJC trong nước và thế giới đang nới rộng lên tới 28,7 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận trực tiếp tại các điểm bán của Bảo Tín Mạnh Hải (đặc biệt cơ sở Trần Nhân Tông), hàng trăm khách hàng mang giấy hẹn đứng xếp hàng dài dằng dặc từ tận trong nhà ra ngoài vỉa hè. Rất nhiều người không giấu nổi sự bất ngờ và vui mừng khi có tin nhắn báo đến lấy vàng sớm hơn hẳn so với lịch hẹn ban đầu.

Vàng miếng SJC tăng 3,3 triệu đồng/lượng

Tính đến 5h sáng, giá vàng miếng SJC tại các ông lớn ngành vàng giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng so với hôm qua.

DOJI, Phú Quý và PNJ: Cùng chung mức giá mua vào 170,5 triệu đồng/lượng và bán ra 173,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua bán chốt ở mức 3 triệu đồng.

Cùng chung mức giá mua vào 170,5 triệu đồng/lượng và bán ra 173,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua bán chốt ở mức 3 triệu đồng. Mi Hồng: Đẩy giá mua vào lên hẳn 171,5 triệu đồng/lượng (tăng 3,5 triệu), bán ra 173,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán tại đây rút ngắn chỉ còn 2 triệu đồng/lượng, cực kỳ có lợi cho người giao dịch.

Vàng nhẫn 9999 tăng từ 2,8 đến 3,5 triệu đồng/lượng

Phân khúc vàng nhẫn 9999 cũng có đà tăng từ 2,8 đến 3,5 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng nhẫn đang dao động quanh vùng 170,3 - 173,5 triệu đồng/lượng.

DOJI và Phú Quý: Cùng niêm yết mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua bán ổn định ở 3 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải (Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K): Giá mua bán vươn lên 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng so với phiên trước.

Bảng giá vàng hôm nay 26/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay Ngày 26/3/2026

(Triệu đồng/lượng) So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 170,5 173,5 +3300 +3300 Tập đoàn DOJI 170,5 173,5 +3300 +3300 Mi Hồng 171,5 173,5 +3500 +3300 PNJ 170,5 173,5 +3300 +3300 Bảo Tín Mạnh Hải 170,5 173,5 +3300 +3300 Phú Quý 170,5 173,5 +3300 +3300

Giá vàng nhẫn hôm nay Ngày 26/3/2026

(Triệu đồng/lượng) So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 170,5 170,5 +3300 +3300 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 170,3 173,3 +3300 +3300 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 170,5 173,5 +3300 +3300 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải 170,5 173,5 +2800 +2800 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ 170,5 173,5 +3500 +3500

1. DOJI - Cập nhật: 26/3/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại vàng Mua vào Bán ra Vàng miếng DOJI lẻ 170,500 ▲3,300K 173,500 ▲3,300K Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 170,500 ▲3,300K 173,500 ▲3,300K Nữ trang 9999 169,000 ▲5,000K 173,500 ▲5,000K Nữ trang 999 168,500 ▲5,000K 172,500 ▲5,000K Nữ trang 99 167,800 ▲5,000K 172,300 ▲5,000K

2. PNJ - Cập nhật: 26/3/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại vàng Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC PNJ 170,500 ▲3,300K 173,500 ▲3,300K Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ 170,500 ▲3,500K 173,500 ▲3,500K Vàng Kim Bảo 9999 170,500 ▲3,500K 173,500 ▲3,500K Vàng Phúc Lộc Tài 9999 170,500 ▲3,500K 173,500 ▲3,500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 170,500 ▲3,500K 173,500 ▲3,500K Vàng Trang sức 9999 PNJ 167,900 ▲3,000K 171,900 ▲3,000K Vàng Trang sức 24K PNJ 167,730 ▲3,000K 171,730 ▲3,000K Vàng nữ trang 99 163,980 ▲2,970K 170,180 ▲2,970K Vàng 916 (22K) 151,260 ▲2,750K 157,660 ▲2,750K Vàng 18K PNJ 120,030 ▲2,250K 128,930 ▲2,250K Vàng 680 (16.3K) 107,990 ▲2,040K 116,890 ▲2,040K Vàng 650 (15.6K) 102,840 ▲1,950K 111,740 ▲1,950K Vàng 610 (14.6K) 95,960 ▲1,830K 104,860 ▲1,830K Vàng 14K PNJ 91,660 ▲1,750K 100,560 ▲1,750K Vàng 416 (10K) 62,610 ▲1,250K 71,510 ▲1,250K Vàng 375 (9K) 55,560 ▲1,120K 64,460 ▲1,120K Vàng 333 (8K) 48,340 ▲1,000K 57,240 ▲1,000K