Gieo “hạt giống Đảng” trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

PV - 14/04/2026 19:45

Đại hội XIV của Đảng xác định: kinh tế tư nhân, doanh nghiệp ngoài nhà nước là động lực quan trọng của nền kinh tế. Chính vì vậy, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh và đội ngũ đảng viên gắn bó, trách nhiệm trong các doanh nghiệp tư nhân đã trở thành nền tảng cho sự phát triển ổn định, lâu dài. Thời gian qua, tại Hà Tĩnh, nhiều doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cũng đã có những cách làm sáng tạo nhằm phát triển tổ chức đảng và đảng viên, từ đó vừa củng cố văn hoá doanh nghiệp vừa tạo động lực thúc đẩy phát t