Dân vận khéo - Động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững

Hà Thị Ái Vân - 19/05/2026 17:37

Thời gian qua, các mô hình “Dân vận khéo” đã được Hà Tĩnh triển khai linh hoạt, sát thực tiễn. Điểm nổi bật của những mô hình này chính là phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, khơi dậy tinh thần tự giác, đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng; từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.