Học Bác từ những điều nhỏ nhất

PV - 12/05/2026 19:33

Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một di sản tinh thần to lớn và vô giá của Đảng và nhân dân ta. Học và làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất , bằng những hành động thiết thực nhất chính là cách đề đội ngũ cán bộ, đảng viên xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.Thấm nhuần lời dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, nhiều cá nhân, địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những hành động, phần việc cụ thể, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.