Hà Huy Tập – Tấm gương sáng mãi

PV - 22/04/2026 15:19

Tổng Bí thư Hà Huy Tập, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc, người con ưu tú của Đảng và dân tộc ta. Người đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, nêu cao tấm gương về lòng yêu nước, sự dũng cảm và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập là tấm gương sáng ngời về ý chí kiên cường, về khí tiết bất khuất, về khát vọng đấu tranh cho mục tiêu vì độc lập dân tộc, vì ấm no hạnh phúc cho nhân dân.