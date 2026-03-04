Về Báo Hà Tĩnh
Học online: Bước đệm cho năng lực tự học thời số hóa

Thanh Huyền - 04/03/2026 20:51
Với sự phát triển mạnh mẽ của thời đại công nghệ số, từ chỗ là phương án thay thế trong một số tình huống thì học trực tuyến giờ đây cũng đã trở thành xu hướng được lựa chọn không ít. Phương thức học tập này đang dần trở thành bước đệm quan trọng giúp học sinh thích nghi với cách giáo dục hiện đại. Thông qua môi trường số, các em không chỉ tiếp cận tri thức linh hoạt, đa dạng mà còn từng bước hình thành kỹ năng tự học, tư duy độc lập và năng lực công dân số.
