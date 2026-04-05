Khi việc làm bán thời gian trở thành “lớp học thực tế” của sinh viên

PV - 04/05/2026 18:43

Việc làm thêm trong thời gian học tập đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều sinh viên. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn các công việc như bán hàng, giao hàng hay chạy xe công nghệ, thì ngày càng nhiều sinh viên ưu tiên tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành để tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng trước khi chính thức bước vào thị trường lao động. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy học tập và định hướng nghề nghiệp của sinh viên hiện nay.