Rời công sở, mở hành trình: Nghỉ hưu không nghỉ việc

PV - 06/04/2026 19:25

Sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc do dôi dư biên chế. Đây là lực lượng lao động vẫn còn trong độ tuổi làm việc, giàu kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, sẵn sàng nhường vị trí để góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Nhiều người đã lựa chọn tiếp tục lao động, khởi nghiệp, kinh doanh hoặc tham gia các hoạt động sản xuất phù hợp, phát huy kinh nghiệm tích lũy, tạo thêm thu nhập cho gia đình và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.