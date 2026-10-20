Mái ấm công đoàn - Điểm tựa của người lao động

Hải Thuận - 20/10/2026 08:32

Những năm qua, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, người lao động xây dựng, sửa chữa nhà ở qua chương trình “Mái ấm Công đoàn".