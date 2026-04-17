Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

PV - 17/04/2026 16:50

Tuổi thọ ngày càng tăng, trong khi mức sinh có xu hướng giảm đang làm thay đổi rõ nét cơ cấu dân số Việt Nam. Già hóa dân số không còn là câu chuyện của tương lai, mà đã trở thành thực tế đặt ra nhiều yêu cầu mới, đặc biệt là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đời sống cho người cao tuổi. Thích ứng với già hóa dân số vì thế trở thành nhiệm vụ quan trọng, mang tính lâu dài. Tại Hà Tĩnh, nhiều giải pháp đang được triển khai đồng bộ nhằm chủ động thích ứng với xu hướng này, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.