Thứ Bảy, 7/2/2026, 23:2 (GMT+7)

Nhịp cầu âm nhạc 7/2: Tết đoàn viên

Hôm nay là ngày 20 tháng Chạp và chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Những đường làng, góc phố đã được khoác lên mình chiếc áo mới với đủ sắc màu của hoa đào, hoa mai và những ánh đèn lấp lánh. Nhịp sống cũng trở nên gấp gáp, khẩn trương hơn khi mọi người cố gắng hoàn thành những công việc còn lại để trở về đoàn tụ với gia đình và những người thân yêu trong ngày cuối năm.
