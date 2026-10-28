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Nhịp sống số

Những “đại sứ số” ở làng quê

Nguyễn Thị Ngân Giang - 28/10/2026 16:01
Tại Hà Tĩnh, những hạt nhân tích cực ở cơ sở đang trở thành cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần hình thành những “đại sứ số” ngay tại làng quê
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