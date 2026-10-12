Chuyển đổi số_lời giải cho quản lý thôn sau sáp nhập

Nguyễn Thị Tâm - 12/10/2026 15:54

Sau sáp nhập thôn, để nâng cao hiệu quả hoạt động nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã đầu tư hạ tầng số, trang bị kỹ năng số cho cán bộ thôn.