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Chuyển đổi số_lời giải cho quản lý thôn sau sáp nhập

Nguyễn Thị Tâm - 12/10/2026 15:54
Sau sáp nhập thôn, để nâng cao hiệu quả hoạt động nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã đầu tư hạ tầng số, trang bị kỹ năng số cho cán bộ thôn.
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