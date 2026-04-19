Phòng cháy công cộng: Khoảng cách từ trang bị đến hiệu quả thực tế

PV - 19/04/2026 20:30

Cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt trong mùa nắng nóng khi nền nhiệt tăng cao, nguy cơ hỏa hoạn luôn thường trực. Tuy nhiên, năng lực ứng phó tại nhiều khu dân cư vẫn chưa theo kịp những rủi ro đang hiện hữu trong đời sống hằng ngày. Từ các khu dân cư ngõ hẹp khiến xe chữa cháy khó tiếp cận khi xảy ra sự cố, đến không ít hộ gia đình dù đã trang bị bình chữa cháy nhưng còn lúng túng trong sử dụng. Nhiều nhà ở kết hợp kinh doanh vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do thiếu lối thoát nạn, thiếu phương tiện phòng cháy đạt chuẩn. Thực tế này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhìn nhận lại hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy ngay từ cơ sở.