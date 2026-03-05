Giảm lãi suất: Vì sao doanh nghiệp vẫn khó chạm vốn?

PV - 03/05/2026 16:48

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hệ thống ngân hàng ổn định lãi suất, từng bước giảm chi phí vốn, tăng khả năng tiếp cận tín dụng, qua đó hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đây là chủ trương cần thiết trong bối cảnh các thành phần kinh tế vẫn đang chịu nhiều sức ép: chi phí đầu vào tăng cao, thị trường đầu ra thiếu ổn định, dòng tiền chưa thực sự bền vững. Tuy nhiên, thực tế đang đặt ra một nghịch lý. Mặt bằng lãi suất đã có xu hướng đi xuống, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn phải vay với mức lãi suất cao, thậm chí khó tiếp cận được nguồn vốn chi phí thấp. Vì sao lại có độ vênh này? Nút thắt nằm ở đâu? Và làm thế nào để dòng vốn kịp thời đến được với khu vực sản xuất, kinh doanh?