Trang phục trong Truyện Kiều

PV - 03/05/2026 16:47

Nói đến Truyện Kiều, người ta thường nhớ đến thân phận nàng Kiều, đến chữ hiếu, chữ tình và những câu thơ đã đi vào tâm thức bao thế hệ. Nhưng đọc kỹ hơn, ta sẽ thấy ngay cả dáng đi, áo mặc, khăn đội hay vẻ phong nhã, bảnh bao của nhân vật cũng đều mang ý nghĩa riêng. Trang phục trong Truyện Kiều không được đại thi hào Nguyễn Du miêu tả nhiều, mà chỉ chấm phá vài nét, gợi một dáng vẻ, đặt nhân vật vào một hoàn cảnh, đủ để người đọc nhận ra thân phận, địa vị và tính cách.