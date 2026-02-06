Quê hương, con người Hà Tĩnh 05/02

Về Báo Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, mảnh đất từ lâu được mệnh danh là vùng “địa linh nhân kiệt”, nơi hội tụ mạch nguồn truyền thống hiếu học, khoa bảng, nơi sản sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước. Mỗi tên đất, tên làng, tên núi, tên sông nơi đây đều gắn liền với những trầm tích văn hóa sâu dày, với những câu chuyện lịch sử lắng đọng theo năm tháng, kết tinh nên một vùng văn hóa đặc sắc đang được gìn giữ và tiếp nối.
