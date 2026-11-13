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Thứ Sáu, 13/11/2026, 10:3 (GMT+7)

Quê hương con người Hà Tĩnh

Với người Hà Tĩnh, nhắc đến quê hương là nhắc đến Núi Hồng, sông La, miền quê giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, thời kỳ nào cũng sinh ra những bậc anh hùng hào kiệt, danh nhân văn hóa, làm rạng danh quê hương đất nước.
Sỹ Tâm
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