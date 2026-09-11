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Thứ Hai, 9/11/2026, 9:41 (GMT+7)

Văn nghệ tổng hợp: Những yêu thương ở lại

Có người đã rời xa, có kỷ niệm dần khuất sau năm tháng, nhưng những yêu thương từng được trao gửi vẫn neo giữ trong miền sâu thẳm của tâm hồn.
Đặng Thắm
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