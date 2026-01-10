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Thứ Năm, 1/10/2026, 10:51 (GMT+7)

Quê hương, con người Hà Tĩnh: Theo dòng lịch sử

Hà Tĩnh là vùng đất được bồi đắp bởi nhiều lớp lịch sử, văn hóa và truyền thống, trong đó mỗi thế hệ đều góp phần làm nên bản sắc quê hương.
Phạm Hương Ly
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