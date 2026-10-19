Suy giảm nội tiết tố nữ và những hệ lụy

Hải Thuận - 19/10/2026 07:23

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hiền, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ về tình trạng suy giảm nội tiết tố nữ và những hệ lụy.