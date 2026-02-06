Về Báo Hà Tĩnh

Podcast

00:00
image
Thứ Sáu, 6/2/2026, 13:42 (GMT+7)

Tạp chí văn hóa, văn nghệ dành cho người cao tuổi 06/02: Khi tháng Chạp gõ cửa

Tháng Chạp đi qua, mang theo cái se lạnh của những ngày cuối đông và cả nhịp bước rộn ràng của mùa xuân đang gõ cửa. Trên mỗi nẻo đường, từ phố phường đến xóm nhỏ, sắc đào, sắc mai đã thấp thoáng, khói bếp chiều bảng lảng gợi bao ký ức thân thương về những mùa Tết xưa.
PV
Podcast
Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO