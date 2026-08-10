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Câu chuyện OCOP

Trà gạo lứt Hoài Phương-Đậm vị quê nhà

Lê Tú Anh - 08/10/2026 15:46
Trà gạo lứt Hoài Phương không chỉ giữ lại hương thơm đặc trưng mà còn là câu chuyện về sự sáng tạo, từng bước chinh phục người tiêu dùng.
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