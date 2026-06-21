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Nguyễn Du và Truyện Kiều

Truyện Kiều và Nguyễn Du dưới góc nhìn báo chí

Phan Dung - 21/06/2026 13:33
Hơn 200 năm qua, Truyện Kiều và Nguyễn Du vẫn sống động trên báo chí, từ những cuộc tranh luận học thuật đến góc nhìn về con người, xã hội hôm nay.
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