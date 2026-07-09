Vai trò cán bộ trong phát triển thôn, tổ dân phố mới.

Nguyễn Văn Sơn - 09/07/2026 16:10

Cán bộ thôn, tổ dân phố mới chính là động lực cho sự phát triển hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.