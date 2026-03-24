Vì đâu vỉa hè trở thành sân vườn?

PV - 24/03/2026 17:34

Vốn là không gian ưu tiên, được đầu tư hàng tỷ đồng để chỉnh trang, lát đá bằng phẳng với mục đích dành cho người đi bộ, thế nhưng, tại nhiều tuyến đường, ngõ phố của các phường trung tâm của Hà Tĩnh, vỉa hè đang bị chiếm dụng bởi hàng loạt chậu cây cảnh của các hộ gia đình. Và thế là dù có vỉa hè thì người đi bộ không còn cách nào khác, vẫn phải đi xuống lòng đường. Vỉa hè đang thành sân vườn - Thực trạng này không chỉ gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về ý thức cộng đồng và trách nhiệm của cơ quan quản lý trật tự đô thị.