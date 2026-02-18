Xuân quê hương thắm nồng câu Ví, Giặm

Về Báo Hà Tĩnh
Trong những đổi thay tươi mới của đất trời vào xuân, lòng người bỗng rộn ràng hơn trước những thanh âm quen thuộc. Có những âm thanh không cần gọi tên, vẫn đủ làm ta chậm lại đầy yêu thương, lắng nghe, để nhận ra mùa xuân đang đến rất gần. Xuân thắm trên từng mái nhà, bến nước, sân đình, làng quê. Xuân rộn ràng trong những khúc hoan ca. Những giá trị truyền thống như càng được đánh thức, vọng về từ ký ức, từ câu Ví, câu Giặm ngọt lãnh nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ. Nghe mùa xuân ngân lên trong lòng mình, là thêm niềm yêu kính với cội nguồn, với miền quê Hồng Lam nghĩa nặng tình sâu...
