Chủ động tuyên truyền về bầu cử cho học sinh lớp 12

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được Hà Tĩnh quan tâm triển khai với nhiều hình thức đa dạng. Đặc biệt, tại các trường học, nội dung tuyên truyền được lồng ghép vào các tiết học giúp học sinh lớp 12 hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm đối với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ công dân trong hoạt động tuyên truyền bầu cử.

Tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, công tác tuyên truyền về quyền bầu cử được nhà trường chủ động triển khai sớm. Bên cạnh việc cung cấp kiến thức cơ bản về quy trình bầu cử, nhà trường còn tạo điều kiện để học sinh trao đổi, thảo luận về vai trò của cử tri và ý nghĩa của lá phiếu trong đời sống chính trị - xã hội.

Các nội dung giáo dục quyền công dân được giáo viên lồng ghép trong giờ sinh hoạt lớp.

Cô Lê Thị Mỹ Bình - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, nhiều học sinh lớp 12 của trường đã đủ tuổi được thực hiện quyền bầu cử. Vì vậy, nhà trường chủ động triển khai sớm công tác tuyên truyền, lồng ghép nội dung này trong các hoạt động giáo dục và sinh hoạt chuyên đề. Qua đó giúp các em hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ của công dân cũng như ý nghĩa của lá phiếu khi tham gia bầu cử”.

Lần đầu tiên được tìm hiểu về quyền bầu cử và ý nghĩa của lá phiếu trong các buổi sinh hoạt chuyên đề tại trường, nhiều học sinh lớp 12 không giấu được sự háo hức khi nghĩ đến ngày mình chính thức trở thành cử tri.

Em Bùi Ngọc Bảo Châu (học sinh lớp 12 Anh, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em đi bầu cử nên rất hồi hộp, bỡ ngỡ nhưng cũng đầy tự hào. Qua các buổi tuyên truyền của thầy cô và chính quyền địa phương, em hiểu rõ hơn ý nghĩa và giá trị của mỗi lá phiếu. Với những kiến thức đã được trang bị, em sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng, phát huy trách nhiệm của mình để lựa chọn những đại biểu xứng đáng”.

Em Bùi Ngọc Bảo Châu bày tỏ sự háo hức khi sắp được tham gia bầu cử.

Bên cạnh sự háo hức trước lần đầu thực hiện quyền công dân, nhiều học sinh cũng nhận thức rõ hơn về ý nghĩa và trách nhiệm của mình khi tham gia bầu cử.

Em Lê Thu Trang (học sinh lớp 12A5, Trường THPT Phan Đình Phùng) cho biết, các buổi tuyên truyền tại trường giúp em hiểu rõ hơn về trách nhiệm của người trẻ đối với các vấn đề chung của đất nước.

Cử tri trẻ chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trước ngày bầu cử.

“Trước đây em nghĩ bầu cử là việc của người lớn nên chưa thực sự quan tâm. Nhưng qua các buổi tuyên truyền của thầy cô và Đoàn trường, em hiểu rằng mỗi lá phiếu đều góp phần lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Vì vậy, em sẽ chủ động tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia bầu cử” - Trang chia sẻ.

Cùng với sự vào cuộc của nhà trường, tổ chức đoàn thanh niên cũng phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, định hướng nhận thức cho đoàn viên, thanh niên. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn, học sinh được tìm hiểu sâu hơn về quyền bầu cử cũng như trách nhiệm của công dân đối với xã hội.

Đoàn thanh niên các xã tích cực tuyên truyền về quyền bầu cử đến đoàn viên, thanh niên.

Anh Trần Xuân Ngự - Bí thư đoàn xã Cẩm Xuyên chia sẻ: “Chúng tôi lồng ghép nội dung tuyên truyền bầu cử trong các chương trình sinh hoạt đoàn và hoạt động ngoại khóa. Qua đó, học sinh được tiếp cận thông tin một cách gần gũi, dễ hiểu, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các vấn đề chính trị của đất nước”.

Những hoạt động tuyên truyền thiết thực về bầu cử đã góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về quyền và nghĩa vụ công dân. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để hình thành lớp cử tri trẻ có hiểu biết pháp luật, góp phần xây dựng nền dân chủ ngày càng vững mạnh.