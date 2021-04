Du lịch “cất cánh”, đánh thức tiềm năng vùng đất giàu trầm tích văn hóa

Hoan Châu đệ nhất danh lam - chùa Hương Tích, Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại - địa chỉ đỏ nổi tiếng của cả nước, cùng các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc là những lợi thế giúp Can Lộc (Hà Tĩnh) phát triển các điểm vệ tinh du lịch sinh thái, du lịch nông thôn mới (NTM).

Chuyển động rõ nét nhất trong bức tranh du lịch Can Lộc là những đổi thay đáng mừng ở Khu du lịch chùa Hương Tích thời gian gần đây. Từ cuối năm 2020 đến nay, giai đoạn 1 dự án ADB với nguồn đầu tư 130 tỷ đồng được hoàn thành đã “thay áo” cho khu du lịch này. Hạ tầng du lịch được cải thiện cùng sự đổi mới trong công tác quản lý, chất lượng, phong cách phục vụ một cách chuyên nghiệp khiến sức hút của chùa Hương Tích đối với du khách ngày càng lớn. Hiện chùa Hương Tích chuẩn bị được đầu tư giai đoạn 2 với nguồn kinh phí khoảng 20 tỷ đồng để nâng cấp khuôn viên chùa.

Nguồn đầu tư 130 tỷ đồng của dự án ADB đã “thay áo” cho Khu du lịch chùa Hương Tích, thu hút ngày càng nhiều du khách tham quan.

Cùng với địa chỉ du lịch tâm linh nổi tiếng, Ngã ba Đồng Lộc cũng là một trong những dấu son trên bản đồ du lịch cả nước. Với khoảng 300 ngàn lượt khách mỗi năm, từ Ngã ba Đồng Lộc có thể đưa khách về khám phá du lịch vùng trà sơn Can Lộc. Trong đó, tuyến du lịch: địa chỉ đỏ Ngã ba Đồng Lộc - đền Mẫu Thượng ngàn - điểm du lịch sinh thái Cửa Thờ - Trại Tiểu hứa hẹn sẽ có sức cuốn hút lớn đối với du khách. Ông Trần Sỹ Lương - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc cho biết: “Khu du lịch sinh thái Cửa Thờ - Trại Tiểu đã được tỉnh phê duyệt với quy mô 198 ha và bước đầu đã có nhà đầu tư khởi động dự án. Đây là tín hiệu vui cho địa phương trong việc phát huy tiềm năng, thế mạnh của quê hương”.

Ngã ba Đồng Lộc - địa chỉ đỏ thu hút hàng trăm ngàn lượt khách mỗi năm.

Lợi thế du lịch đặc biệt của Can Lộc đang được đánh thức khi huyện đầu tư các công trình để nâng tầm các giá trị văn hóa trở thành những “đặc sản” riêng có. Khi dự án Trung tâm Văn hóa Trường Lưu tại xã Kim Song Trường hoàn thành sẽ thu hút du khách trong và ngoài nước về tham quan những di sản đã được thế giới công nhận: “Mộc bản trường học Phúc Giang”, “Hoàng Hoa sứ trình đồ” và tham gia hát ví Trường Lưu. Bên cạnh đó, Làng chiến tích K130 ở thị trấn Nghèn cũng đã được Bộ VH-TT&DL chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử, sẽ tạo thêm điểm nhấn phục vụ du khách tham quan địa chỉ đỏ.

Làng chiến tích K130 đã được Bộ VH-TT&DL chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử.

Theo phân tích của Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Huy Cường, tuyến du lịch trọng điểm: Chùa Hương Tích - Làng văn hóa Trường Lưu - Ngã ba Đồng Lộc - khu sinh thái Cửa Thờ - Trại Tiểu - trang trại vườn đồi sẽ lan tỏa sức hút đến các điểm tham quan NTM, quảng bá các sản phẩm đặc trưng. Bởi vậy, Can Lộc đặt mục tiêu xây dựng 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 100% thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu (cao hơn yêu cầu các tiêu chí xây dựng huyện NTM nâng cao). Trong đó, phương châm mỗi khu dân cư mang nét đẹp riêng để thu hút du khách khi tham gia các tour, tuyến du lịch hiện đang được các địa phương bắt tay thực hiện.

Những tuyến đường hoa cũng sẽ là điểm nhấn cho các khu dân cư mẫu, tạo cảnh quan du lịch

“Xã sẽ triển khai các tuyến đường hoa chạy từ Khu du lịch chùa Hương Tích đến khu vực trung tâm xã. 8 khu dân cư đã đạt kiểu mẫu của xã đang tiếp tục nâng tầm các tiêu chí và tạo điểm nhấn riêng để du khách có thể ghé thăm những vùng quê trù phú dưới chân chùa Hương Tích”, ông Đặng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc thông tin thêm.

Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Đặng Anh Tuấn chia sẻ những dự định phát triển du lịch gắn với nông nghiệp ven chân núi Hồng.

Khu dân cư kiểu mẫu thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc) với nét riêng là các nhà vườn xanh mướt 4 mùa bởi các loại rau, quả sạch cũng đang ấp ủ dự định xây dựng 1 điểm vệ tinh du lịch nhà vườn thu hút du khách từ chùa Hương Tích ghé thăm. Ông Phan Văn Đức - Bí thư kiêm Trưởng thôn Hồng Lĩnh cho hay: “Phát huy tiềm năng đất đai màu mỡ ven chân núi Hồng, chúng tôi đã tập trung xây dựng hơn 30 vườn mẫu và rất nhiều vườn đẹp. Du khách đến với thôn sẽ được trải nghiệm quy trình trồng rau sạch, thưởng thức rau, quả sạch ngay tại vườn nhà”.

Du khách đến với thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc) sẽ có cơ hội được trải nghiệm quy trình trồng rau sạch, thưởng thức rau, quả sạch ngay tại các vườn mẫu

Các điểm du lịch trang trại cây ăn quả vườn đồi gắn với xây dựng sản phẩm OCOP cũng đang được triển khai tại các xã Thượng Lộc, Mỹ Lộc để giữ chân du khách sau khi tham quan tại Ngã ba Đồng Lộc. Chị Phan Thị Hiền (thôn Anh Hùng, xã Thượng Lộc) bày tỏ: “Năm nay, chuẩn bị cho việc khởi động các tour, tuyến du lịch vườn cam, tôi đã quy hoạch lại các khu vực trồng cây ăn quả riêng biệt và phấn đấu nâng sản phẩm cam giòn từ OCOP 3 sao lên 4 sao. Cùng đó là xây dựng lại hệ thống nhà vệ sinh công cộng; làm đường bê tông, hình thành những lối đi trong trang trại, tạo cảnh quan đẹp mắt và thuận lợi cho du khách khi đến tham quan”.

Ông Trần Huy Giáp (người bên trái) - chủ vườn cam rộng 14 ha ở thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc có ý tưởng làm du lịch.

Trong khi đó, ông Trần Huy Giáp - chủ vườn cam rộng 14 ha ở thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc chia sẻ: “Thực hiện phương châm của xã “mỗi khu vườn là 1 điểm đến”, ngoài việc đầu tư làm đẹp cảnh quan, chúng tôi còn thả lợn rừng, dê, nuôi hươu để du khách có thể thưởng thức các sản phẩm sạch ở trang trại. Các điểm câu cá ven hồ cũng được chỉnh trang, trồng thêm hoa để du khách sau khi du thuyền trên núi, có thể ngắm hoa, câu cá dưới trăng tại khu vực du lịch sinh thái Khe Thờ - Trại Tiểu”.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Giám đốc Công ty CP Lữ hành Thành Sen (TP Hà Tĩnh) trao đổi về hướng phát triển của du lịch Can Lộc.

Theo dõi những bước chuyển của du lịch Can Lộc trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Tiến Trình - Giám đốc Công ty CP Lữ hành Thành Sen (TP Hà Tĩnh) cho rằng: “Tiềm năng du lịch Can Lộc dần được đánh thức là hướng đi phù hợp, giúp địa phương sớm thành công trong xây dựng huyện NTM nâng cao. Tuy nhiên, để du lịch phát triển đúng tầm, trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và của cả nước, Can Lộc cần thu hút nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng, nâng tầm các sản phẩm nông nghiệp thành những đặc sản, sản phẩm du lịch”.

Những tour du lịch sinh thái vườn đồi (thuộc xã Thượng Lộc) đầu tiên đã được Công ty CP Lữ hành Thành Sen (TP Hà Tĩnh) mở lối.

Nhiều ý kiến nhận định, khi thực hiện được mục tiêu mỗi năm đón trên 100 ngàn lượt khách du lịch quốc tế và 1 triệu lượt khách du lịch nội địa đến tham quan, ngành “công nghiệp không khói” sẽ tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế của Can Lộc.

Khu du lịch sinh thái Cửa Thờ - Trại Tiểu đã được tỉnh phê duyệt với quy mô 198 ha.

Can Lộc đang triển khai những bước khởi động mạnh mẽ trong phát triển kinh tế trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo: “Xây dựng Can Lộc là huyện NTM nâng cao theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển du lịch dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu lao động để nâng cao thu nhập cho người dân”. Nền kinh tế nông thôn đa dạng, phát triển bền vững sẽ góp phần quan trọng để Can Lộc thực hiện thành công đề án xây dựng huyện NTM nâng cao vào năm 2023, góp phần thực hiện đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Bài, Ảnh,Video: Thúy Ngọc - Mai Thủy

Thiết Kế: Thành Nam