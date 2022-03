Kể chuyện bảo quản cổ vật ở Hà Tĩnh

Súng thần công có tên là “Bảo quốc An dân Đại tướng quân”, được điêu khắc tinh xảo, đạt độ thẩm mỹ, khoa học cao. Hiện vật là biểu tượng uy quyền, sức mạnh của một đất nước phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh thời bấy giờ. Được gìn giữ, bảo quản hiện vật có giá trị lịch sử lớn khiến tôi và các đồng nghiệp luôn cảm thấy tự hào và nhận thức được trách nhiệm to lớn của mình.

