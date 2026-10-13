Bảo tồn ngôn ngữ người Chứt trong nhịp sống mới

Trung Hoa - 13/10/2026 17:22

Tại Hà Tĩnh, đời sống người Chứt ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch ngày càng đổi thay. Giữa nhịp sống mới, gìn giữ tiếng mẹ đẻ đang là mối quan tâm của cộng đồng.