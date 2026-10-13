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Bảo tồn ngôn ngữ người Chứt trong nhịp sống mới

Trung Hoa - 13/10/2026 17:22
Tại Hà Tĩnh, đời sống người Chứt ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch ngày càng đổi thay. Giữa nhịp sống mới, gìn giữ tiếng mẹ đẻ đang là mối quan tâm của cộng đồng.
Bảo tồn ngôn ngữ người Chứt trong nhịp sống mới
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