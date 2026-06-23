"Bắt sóng" công nghệ: Trải nghiệm AI trên sóng BHT TV

Trần Huyền - 23/06/2026 08:19

Tại BHT TV, công nghệ AI đang trở thành công cụ góp phần nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình, thu hút nhiều khán giả.