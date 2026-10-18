Câu Kiều trong hát giao duyên của trai gái xứ Nghệ

Phan Dung - 18/10/2026 15:22

Câu Kiều trong câu hát giao duyên của trai gái Hà Tĩnh xưa trở thành lời làm quen, trách yêu, thử lòng và hẹn ước, tạo nên những màn đối đáp vừa dí dỏm, vừa tình tứ.