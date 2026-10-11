Qua Truyện Kiều, ngẫm chuyện tình duyên

Phan Dung - 11/10/2026 15:58

Từ một quẻ Kiều bên chén trà, Truyện Kiều gợi những suy ngẫm về tình duyên, sự thủy chung, thấu hiểu và cách gìn giữ tình yêu qua năm tháng.