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Nguyễn Du và Truyện Kiều

Qua Truyện Kiều, ngẫm chuyện tình duyên

Phan Dung - 11/10/2026 15:58
Từ một quẻ Kiều bên chén trà, Truyện Kiều gợi những suy ngẫm về tình duyên, sự thủy chung, thấu hiểu và cách gìn giữ tình yêu qua năm tháng.
Qua Truyện Kiều, ngẫm chuyện tình duyên
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