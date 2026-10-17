Đối thoại với thanh niên: Lắng nghe để hành động

Phương Linh - 17/10/2026 18:52

Cùng nhìn lại hiệu quả của các cuộc đối thoại thanh niên qua từng năm và những điều người trẻ Hà Tĩnh đang gửi gắm.