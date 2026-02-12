Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 12/2 ngày 13/2/2026

PV - 12/02/2026 18:24

Bản tin Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 12/2 ngày 13/2/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.