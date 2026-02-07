Về Báo Hà Tĩnh
Công thương

Giữ dòng điện sáng xuân Bính Ngọ

PV - 07/02/2026 14:49
Điện lực Hà Tĩnh chủ động các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ sản xuất, sinh hoạt dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm
Đảm bảo hàng hoá phục vụ thị trường Tết
Công thương

Đảm bảo hàng hoá phục vụ thị trường Tết

Tăng tốc sản xuất những tháng cuối năm
Công thương

Tăng tốc sản xuất những tháng cuối năm

Thị trường bán lẻ Hà Tĩnh tăng tốc dịp cuối năm
Công thương

Thị trường bán lẻ Hà Tĩnh tăng tốc dịp cuối năm

Thương mại xanh – nền tảng cho phát triển bền vững
Công thương

Thương mại xanh – nền tảng cho phát triển bền vững

An toàn cho công trình thủy điện trong mùa mưa bão
Công thương

An toàn cho công trình thủy điện trong mùa mưa bão

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO