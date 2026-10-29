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Thứ Năm, 29/10/2026, 14:29 (GMT+7)

Quê hương con người Hà Tĩnh: Dấu ấn đất Hồng Lam

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, vùng đất Hà Tĩnh vẫn lưu giữ những dấu tích văn hóa, tín ngưỡng và truyền thống tốt đẹp được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Võ Thị Thanh Huyền
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