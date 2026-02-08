Về Báo Hà Tĩnh
Văn hóa thể thao du lịch

Rộn ràng mừng Đảng mừng Xuân

PV - 08/02/2026 19:41
Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đón Xuân Bính Ngọ với niềm tin và kỳ vọng mới, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến Du lịch Hà Tĩnh và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tuyên truyền văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Với cách làm bài bản, sáng tạo, phù hợp thực tiễn, các hoạt động không chỉ góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần Đại hội Đảng mà còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển trong Nhân dân.
