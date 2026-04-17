Thiếu nhi Hà Tĩnh tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh

PV - 17/04/2026 16:53

Tháng Tư đi qua trong niềm tự hào và khí thế thi đua sôi nổi, thiếu nhi tỉnh nhà tiếp tục hăng hái học tập, rèn luyện, lập nhiều thành tích ý nghĩa chào mừng những dấu mốc đặc biệt của quê hương, đất nước. Đó là kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/2026) và 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 (30/4/1975 – 30/4/2026). Đây không chỉ là dịp để chúng mình cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng của các thế hệ cha anh, mà còn là động lực để mỗi bạn nhỏ phấn đấu chăm ngoan, học giỏi, tích cực rèn luyện, góp phần viết tiếp những thành tích đáng tự hào của thiếu nhi tỉnh nhà.