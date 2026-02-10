Cần biết Top 10 tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1996 Bính Tý Top 10 tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1996 Bính Tý gồm tuổi Thân, Thìn, Sửu, Hợi. Gia chủ 1996 Bính Tý nên tránh nhờ người tuổi Ngọ đi xông đất

Tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1996 Bính Tý

Gia chủ 1996 Bính Tý thuộc mệnh Giản Hạ Thủy, trong năm Bính Ngọ 2026 nên ưu tiên mời những người có tuổi tam hợp, lục hợp với địa chi Tý, đồng thời không xung khắc ngũ hành để mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho cả năm.

Các tuổi xông đất đẹp cho gia chủ 1996 Bính Tý năm 2026

Tuổi Thân: Thuộc tam hợp Thân – Tý – Thìn, mang lại vượng khí mạnh, giúp gia chủ hanh thông công việc, tài lộc dồi dào, dễ gặp quý nhân phù trợ.

Tuổi Thìn: Tam hợp với tuổi Tý, rất tốt cho phúc khí gia đình, sự nghiệp ổn định và các mối quan hệ xã hội.

Tuổi Sửu: Lục hợp với tuổi Tý, giúp gia đạo yên ấm, tinh thần thoải mái, cuộc sống ổn định lâu dài.

Tuổi Hợi: Không xung khắc với tuổi Tý, mang ý nghĩa phúc hậu, nhẹ nhàng, phù hợp xông đất nếu người đó có vận trình tốt trong năm.

Gia chủ Bính Tý 1996 nên tránh nhờ người tuổi Ngọ đi xông đất vì đây là tuổi xung khắc trực tiếp (Tý – Ngọ), dễ ảnh hưởng đến vận khí đầu năm. Ngoài ra, cũng nên hạn chế mời người đang gặp chuyện buồn, công việc trắc trở hoặc tinh thần không vui.

Top 10 tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1996 Bính Tý

Các tuổi xông đất tốt cho gia chủ Bính Tý trong năm Bính Ngọ 2026 gồm:

Tân Hợi 1971 (Tốt), Mậu Tuất 1958 (Tốt), Mậu Thìn 1988 (Tốt), Tân Tỵ 2001 (Tốt), Ất Mùi 1955 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Canh Dần 1950 (Khá), Canh Thân 1980 (Khá)

Các tuổi không nên xông đất cho gia chủ 1996 Bính Tý năm 2026 là:

Bính Thân 1956 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Tân Sửu 1961 (Xấu), Bính Tuất 1946 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu)

Thời điểm xông đất Tết Bính Ngọ 2026

Thời gian xông đất được tính từ thời khắc Giao thừa đến sáng mùng 1 Tết. Người xông đất nên đến với tâm thế vui vẻ, lời nói cát lành để giúp gia chủ Bính Tý có khởi đầu năm mới suôn sẻ.

Ngày đẹp xông đất Tết Nguyên đán 2026

Mùng 1 Tết (thứ Sáu, 17/02/2026 dương lịch) – ngày đẹp nhất

(thứ Sáu, 17/02/2026 dương lịch) – ngày đẹp nhất Mùng 2 Tết (18/02/2026) – ưu tiên buổi sáng

Giờ tốt xông đất Tết 2026

Giờ Dần (03h–05h)

Giờ Thìn (07h–09h)

Giờ Tỵ (09h–11h)

Hướng xuất hành khi xông đất năm Bính Ngọ

Hướng Chính Nam : đón Hỷ Thần

: đón Hỷ Thần Hướng Chính Tây: đón Tài Thần

Gia chủ Bính Tý 1996 nên tránh hướng Đông Nam khi xông đất vì đây là hướng Hắc Thần trong năm Bính Ngọ.

Phân tích tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1996 Bính Tý

Năm Sinh Gia Chủ Tuổi Tốt Xông Nhà (Nên Chọn) Tuổi Kỵ Xông Nhà (Nên Tránh) 1996 Bính Tý Tân Hợi 1971 (Tốt),

Mậu Tuất 1958 (Tốt),

Mậu Thìn 1988 (Tốt),

Tân Tỵ 2001 (Tốt),

Ất Mùi 1955 (Khá),

Canh Tuất 1970 (Khá),

Nhâm Dần 1962 (Khá),

Kỷ Hợi 1959 (Khá),

Canh Dần 1950 (Khá),

Canh Thân 1980 (Khá) Bính Thân 1956 (Xấu),

Qúy Tỵ 1953 (Xấu),

Giáp Thìn 1964 (Xấu),

Tân Sửu 1961 (Xấu),

Bính Tuất 1946 (Xấu),

Mậu Thân 1968 (Xấu),

Bính Thìn 1976 (Xấu),

Qúy Hợi 1983 (Xấu),

Bính Dần 1986 (Xấu),

Giáp Tuất 1994 (Xấu)

1. Người xông đất sinh năm 1971 (Tân Hợi – mệnh Kim)

Tân Hợi hội đủ lợi thế lớn khi được gia chủ và năm Bính Ngọ sinh trợ liên tiếp về ngũ hành, thiên can Tân hợp Bính giúp vận khí hanh thông. Địa chi không xung phá, phù hợp xông đất mở đầu năm mới.

Đánh giá: 16/20 – Tốt

2. Người xông đất sinh năm 1958 (Mậu Tuất – mệnh Mộc)

Mậu Tuất được sinh trợ mạnh về ngũ hành và tam hợp với Ngọ của năm Bính Ngọ, giúp kích hoạt cát khí đầu năm. Các yếu tố còn lại ở mức trung tính, không gây bất lợi.

Đánh giá: 16/20 – Tốt

3. Người xông đất sinh năm 1988 (Mậu Thìn – mệnh Mộc)

Mậu Thìn nổi bật nhờ tam hợp với Tý của gia chủ và được năm mới sinh trợ về ngũ hành. Địa chi với năm Bính Ngọ không xung khắc nên dễ chọn.

Đánh giá: 16/20 – Tốt

4. Người xông đất sinh năm 2001 (Tân Tỵ – mệnh Kim)

Tân Tỵ có ngũ hành vượng và thiên can tương hợp tốt với cả gia chủ lẫn năm mới. Địa chi ổn định, không xung phá, phù hợp xông đất an toàn.

Đánh giá: 16/20 – Tốt

5. Người xông đất sinh năm 1955 (Ất Mùi – mệnh Kim)

Ất Mùi được sinh trợ mạnh về ngũ hành và lục hợp với Ngọ của năm mới. Tuy nhiên, Mùi phạm lục hại với Tý của gia chủ nên cát khí bị giảm nhẹ.

Đánh giá: 15/20 – Khá

6. Người xông đất sinh năm 1970 (Canh Tuất – mệnh Kim)

Canh Tuất có ngũ hành thuận và tam hợp với Ngọ của năm Bính Ngọ. Điểm trừ lớn nằm ở thiên can Canh xung Bính của gia chủ và năm mới.

Đánh giá: 14/20 – Khá

7. Người xông đất sinh năm 1962 (Nhâm Dần – mệnh Kim)

Nhâm Dần được sinh trợ tốt về ngũ hành và tam hợp với Ngọ của năm. Tuy nhiên, thiên can Nhâm xung Bính khiến vận khí khó trọn vẹn.

Đánh giá: 14/20 – Khá

8. Người xông đất sinh năm 1959 (Kỷ Hợi – mệnh Mộc)

Kỷ Hợi có nền tảng ngũ hành thuận lợi và không gặp xung khắc lớn với gia chủ lẫn năm mới. Dù vậy, thiếu các thế hợp mạnh để bứt phá.

Đánh giá: 14/20 – Khá

9. Người xông đất sinh năm 1950 (Canh Dần – mệnh Mộc)

Canh Dần được sinh trợ mạnh về ngũ hành và tam hợp với năm Bính Ngọ. Tuy nhiên, thiên can Canh xung Bính khiến tổng thể chỉ dừng ở mức khá.

Đánh giá: 14/20 – Khá

10. Người xông đất sinh năm 1980 (Canh Thân – mệnh Mộc)

Canh Thân có tam hợp tốt với Tý của gia chủ và ngũ hành được sinh trợ. Điểm trừ là thiên can Canh xung Bính làm giảm độ hanh thông.

Đánh giá: 14/20 – Khá