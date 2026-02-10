Cần biết Top 10 tuổi xông nhà năm 2026 cho gia chủ 1972 Nhâm Tý Top 10 tuổi xông nhà năm 2026 cho gia chủ 1972 Nhâm Tý gồm tuổi Thân, Thìn, Sửu, Hợi. Gia chủ 1972 Nhâm Tý nên tránh nhờ người tuổi Ngọ đi xông nhà

Tuổi xông nhà năm 2026 cho gia chủ 1972 Nhâm Tý

Gia chủ 1972 Nhâm Tý thuộc mệnh Tang Đố Mộc, trong năm Bính Ngọ 2026 nên ưu tiên mời những người có tuổi tam hợp, lục hợp với địa chi Tý, đồng thời không xung khắc ngũ hành Mộc để mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho cả năm.

Các tuổi xông nhà đẹp cho gia chủ 1972 Nhâm Tý năm 2026

Tuổi Thân: Thuộc tam hợp Thân – Tý – Thìn, mang lại vượng khí mạnh, giúp gia chủ hanh thông công việc, dễ gặp quý nhân, tài lộc khởi sắc.

Tuổi Thìn: Tam hợp với tuổi Tý, rất tốt cho công danh, sự nghiệp và phúc khí gia đình trong năm mới.

Tuổi Sửu: Lục hợp với tuổi Tý, giúp gia đạo yên ấm, cuộc sống ổn định, tinh thần an hòa.

Tuổi Mão: Không xung khắc với tuổi Tý, ngũ hành Mộc tương sinh Mộc, phù hợp xông đất nếu người đó có vận trình tốt, tính cách vui vẻ.

Gia chủ Nhâm Tý 1972 nên tránh nhờ người tuổi Ngọ đi xông đất vì đây là tuổi xung khắc trực tiếp (Tý – Ngọ), dễ ảnh hưởng đến vận khí đầu năm. Ngoài ra, cũng nên hạn chế mời người đang gặp chuyện buồn, làm ăn thua lỗ hoặc tinh thần không ổn định.

Top 10 tuổi xông nhà năm 2026 cho gia chủ 1972 Nhâm Tý

Các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ 1972 Nhâm Tý trong năm Bính Ngọ 2026 gồm:

Đinh Mùi 1967 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Giáp Thân 2004 (Khá), Canh Dần 1950 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Khá), Canh Thân 1980 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá)

Các tuổi không nên xông nhà cho gia chủ 1972 Nhâm Tý năm 2026 là:

Bính Ngọ 1966 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Tân Mùi 1991 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Đinh Hợi 1947 (Xấu)

Thời điểm xông nhà Tết Bính Ngọ 2026

Thời gian xông đất được tính từ thời khắc Giao thừa đến sáng mùng 1 Tết. Người xông đất nên đến với tâm thế vui vẻ, mang theo lời chúc tốt lành để giúp gia chủ Nhâm Tý có khởi đầu năm mới thuận lợi.

Ngày đẹp xông đất Tết Nguyên đán 2026

Mùng 1 Tết (thứ Sáu, ngày 17/02/2026 dương lịch) – đẹp nhất

(thứ Sáu, ngày 17/02/2026 dương lịch) – đẹp nhất Mùng 2 Tết (18/02/2026) – nên đi buổi sáng

Giờ tốt xông đất Tết 2026

Giờ Dần (03h–05h)

Giờ Thìn (07h–09h)

Giờ Tỵ (09h–11h)

Hướng xuất hành khi xông đất năm Bính Ngọ

Hướng Chính Nam : đón Hỷ Thần, mang lại niềm vui và may mắn

: đón Hỷ Thần, mang lại niềm vui và may mắn Hướng Chính Tây: đón Tài Thần, thuận lợi cho tiền bạc và công việc

Gia chủ Nhâm Tý 1972 nên tránh hướng Đông Nam khi xông đất vì đây là hướng Hắc Thần trong năm Bính Ngọ, không có lợi cho vận khí đầu năm.

Phân tích tuổi xông nhà năm 2026 cho gia chủ 1972 Nhâm Tý

Năm Sinh Gia Chủ Tuổi Tốt Xông Nhà (Nên Chọn) Tuổi Kỵ Xông Nhà (Nên Tránh) 1972 Nhâm Tý Đinh Mùi 1967 (Khá),

Giáp Dần 1974 (Khá),

Giáp Thân 2004 (Khá),

Canh Dần 1950 (Khá),

Nhâm Thìn 1952 (Khá),

Mậu Tuất 1958 (Khá),

Canh Thân 1980 (Khá),

Nhâm Tuất 1982 (Khá),

Mậu Thìn 1988 (Khá),

Đinh Sửu 1997 (Khá) Bính Ngọ 1966 (Xấu),

Giáp Tý 1984 (Xấu),

Đinh Mão 1987 (Xấu),

Tân Mùi 1991 (Xấu),

Nhâm Ngọ 2002 (Xấu),

Mậu Thân 1968 (Xấu),

Bính Thìn 1976 (Xấu),

Giáp Ngọ 1954 (Xấu),

Mậu Tý 1948 (Xấu),

Đinh Hợi 1947 (Xấu)

1. Người xông đất sinh năm 1967 (Đinh Mùi – mệnh Thủy)

Đinh Mùi được sinh trợ mạnh về ngũ hành và có lục hợp với Ngọ của năm Bính Ngọ, giúp vận khí đầu năm khá hanh thông. Điểm trừ là địa chi Mùi phạm lục hại với Tý của gia chủ.

Đánh giá: 14/20 – Khá

2. Người xông đất sinh năm 1974 (Giáp Dần – mệnh Thủy)

Giáp Dần có lợi thế lớn nhờ ngũ hành sinh trợ và tam hợp với Ngọ của năm mới. Các yếu tố còn lại trung tính, không gây xung phá đáng kể.

Đánh giá: 14/20 – Khá

3. Người xông đất sinh năm 2004 (Giáp Thân – mệnh Thủy)

Giáp Thân nổi bật ở địa chi tam hợp với Tý của gia chủ và được sinh trợ về ngũ hành. Quan hệ với năm Bính Ngọ ổn định, phù hợp chọn theo hướng an toàn.

Đánh giá: 14/20 – Khá

4. Người xông đất sinh năm 1950 (Canh Dần – mệnh Mộc)

Canh Dần được năm Bính Ngọ sinh trợ và tạo thế tam hợp với Ngọ của năm. Tuy nhiên, thiên can Canh xung Bính khiến tổng thể chỉ đạt mức khá.

Đánh giá: 13/20 – Khá

5. Người xông đất sinh năm 1952 (Nhâm Thìn – mệnh Thủy)

Nhâm Thìn ghi điểm nhờ tam hợp với Tý của gia chủ và nền ngũ hành thuận lợi. Điểm trừ nằm ở thiên can Nhâm xung Bính của năm mới.

Đánh giá: 13/20 – Khá

6. Người xông đất sinh năm 1958 (Mậu Tuất – mệnh Mộc)

Mậu Tuất được sinh trợ tốt về ngũ hành và tam hợp với Ngọ của năm Bính Ngọ. Tuy nhiên, thiên can Mậu xung Nhâm của gia chủ làm cát khí suy giảm.

Đánh giá: 13/20 – Khá

7. Người xông đất sinh năm 1980 (Canh Thân – mệnh Mộc)

Canh Thân có lợi thế lớn ở địa chi tam hợp với Tý của gia chủ và được năm mới sinh trợ. Dù vậy, thiên can Canh xung Bính vẫn là điểm trừ rõ rệt.

Đánh giá: 13/20 – Khá

8. Người xông đất sinh năm 1982 (Nhâm Tuất – mệnh Thủy)

Nhâm Tuất được sinh trợ về ngũ hành và tam hợp với Ngọ của năm mới. Thiên can Nhâm xung Bính khiến vận khí chưa thật trọn vẹn.

Đánh giá: 13/20 – Khá

9. Người xông đất sinh năm 1988 (Mậu Thìn – mệnh Mộc)

Mậu Thìn tạo được tam hợp tốt với Tý của gia chủ và được năm Bính Ngọ sinh trợ. Tuy nhiên, thiên can Mậu xung Nhâm làm giảm điểm tổng thể.

Đánh giá: 13/20 – Khá

10. Người xông đất sinh năm 1997 (Đinh Sửu – mệnh Thủy)

Đinh Sửu có lợi thế lớn nhờ lục hợp với Tý của gia chủ và ngũ hành sinh trợ. Dù vậy, Sửu phạm lục hại với Ngọ của năm mới nên chỉ dừng ở mức khá.

Đánh giá: 13/20 – Khá