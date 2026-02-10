Cần biết Top 10 tuổi xông nhà năm 2026 cho gia chủ 1984 Giáp Tý Top 10 tuổi xông nhà năm 2026 cho gia chủ 1984 Giáp Tý gồm tuổi Thân, Thìn, Sửu, Hợi. Gia chủ 1984 Giáp Tý nên tránh nhờ người tuổi Ngọ đi xông nhà

Tuổi xông nhà năm 2026 cho gia chủ 1984 Giáp Tý

Gia chủ 1984 Giáp Tý thuộc mệnh Hải Trung Kim, trong năm Bính Ngọ 2026 nên ưu tiên mời những người có tuổi tam hợp, lục hợp với địa chi Tý, đồng thời không xung khắc ngũ hành Kim để mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho cả năm.

Các tuổi xông nhà đẹp cho gia chủ 1984 Giáp Tý năm 2026

Tuổi Thân: Thuộc tam hợp Thân – Tý – Thìn, mang lại vượng khí mạnh, giúp gia chủ hanh thông công việc, tài lộc khởi sắc, dễ gặp quý nhân trợ giúp.

Tuổi Thìn: Tam hợp với tuổi Tý, rất tốt cho sự nghiệp, danh lộc và phúc khí gia đình trong năm mới.

Tuổi Sửu: Lục hợp với tuổi Tý, giúp gia đạo yên ấm, tinh thần ổn định, cuộc sống cân bằng và bền vững.

Tuổi Dậu: Không xung khắc với tuổi Tý, ngũ hành Kim tương sinh Kim, phù hợp xông đất nếu người đó có vận trình tốt và tính cách cởi mở, vui vẻ.

Gia chủ Giáp Tý 1984 nên tránh nhờ người tuổi Ngọ đi xông đất vì đây là tuổi xung khắc trực tiếp (Tý – Ngọ), dễ ảnh hưởng đến vận khí đầu năm. Ngoài ra, cũng nên hạn chế mời người đang gặp chuyện buồn, làm ăn thua lỗ hoặc tinh thần không ổn định.

Top 10 tuổi xông nhà năm 2026 cho gia chủ 1984 Giáp Tý

Các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ 1984 Giáp Tý trong năm Bính Ngọ 2026 gồm:

Giáp Dần 1974 (Khá), Giáp Thân 2004 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Khá)

Các tuổi không nên xông nhà cho gia chủ 1984 Giáp Tý năm 2026 là:

Qúy Sửu 1973 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Kỷ Mão 1999 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu)

Thời điểm xông nhà Tết Bính Ngọ 2026

Thời gian xông đất được tính từ thời khắc Giao thừa đến sáng mùng 1 Tết. Người xông đất nên đến với tâm thế vui vẻ, lời nói cát lành để giúp gia chủ Giáp Tý có khởi đầu năm mới suôn sẻ.

Ngày đẹp xông đất Tết Nguyên đán 2026

Mùng 1 Tết (thứ Sáu, 17/02/2026 dương lịch) – ngày đẹp nhất

(thứ Sáu, 17/02/2026 dương lịch) – ngày đẹp nhất Mùng 2 Tết (18/02/2026) – ưu tiên buổi sáng

Giờ tốt xông đất Tết 2026

Giờ Dần (03h–05h)

Giờ Thìn (07h–09h)

Giờ Tỵ (09h–11h)

Hướng xuất hành khi xông đất năm Bính Ngọ

Hướng Chính Nam : đón Hỷ Thần, mang lại may mắn và niềm vui

: đón Hỷ Thần, mang lại may mắn và niềm vui Hướng Chính Tây: đón Tài Thần, thuận lợi cho tiền bạc và công việc

Gia chủ Giáp Tý 1984 nên tránh hướng Đông Nam khi xông đất vì đây là hướng Hắc Thần trong năm Bính Ngọ, không có lợi cho vận khí đầu năm.

Phân tích tuổi xông nhà năm 2026 cho gia chủ 1984 Giáp Tý

Năm Sinh Gia Chủ Tuổi Tốt Xông Nhà (Nên Chọn) Tuổi Kỵ Xông Nhà (Nên Tránh) 1984 Giáp Tý Giáp Dần 1974 (Khá),

Giáp Thân 2004 (Khá),

Nhâm Thìn 1952 (Khá),

Ất Mùi 1955 (Khá),

Đinh Mùi 1967 (Khá),

Nhâm Dần 1962 (Khá),

Tân Hợi 1971 (Khá),

Nhâm Tuất 1982 (Khá),

Nhâm Thân 1992 (Khá),

Tân Tỵ 2001 (Khá) Qúy Sửu 1973 (Xấu),

Giáp Thìn 1964 (Xấu),

Bính Thân 1956 (Xấu),

Tân Mão 1951 (Xấu),

Kỷ Mùi 1979 (Xấu),

Bính Dần 1986 (Xấu),

Qúy Dậu 1993 (Xấu),

Giáp Tuất 1994 (Xấu),

Kỷ Mão 1999 (Xấu),

Kỷ Sửu 1949 (Xấu)

1. Người xông đất sinh năm 1974 (Giáp Dần – mệnh Thủy)

Giáp Dần được sinh trợ tốt về ngũ hành và tạo thế tam hợp với Ngọ của năm Bính Ngọ, giúp vận khí đầu năm ổn định. Các yếu tố còn lại ở mức trung tính, không phát sinh xung phá lớn.

Đánh giá: 14/20 – Khá

2. Người xông đất sinh năm 2004 (Giáp Thân – mệnh Thủy)

Giáp Thân có lợi thế rõ rệt khi tam hợp với Tý của gia chủ và được sinh trợ về ngũ hành. Địa chi với năm mới không xung khắc, phù hợp chọn theo hướng an toàn.

Đánh giá: 14/20 – Khá

3. Người xông đất sinh năm 1952 (Nhâm Thìn – mệnh Thủy)

Nhâm Thìn ghi điểm ở địa chi tam hợp với gia chủ và nền ngũ hành thuận lợi. Điểm trừ nằm ở thiên can Nhâm xung Bính của năm Bính Ngọ, khiến cát khí bị giảm.

Đánh giá: 13/20 – Khá

4. Người xông đất sinh năm 1955 (Ất Mùi – mệnh Kim)

Ất Mùi được lợi về ngũ hành và lục hợp với Ngọ của năm mới. Tuy nhiên, Mùi phạm lục hại với Tý của gia chủ nên tổng thể chỉ dừng ở mức khá.

Đánh giá: 13/20 – Khá

5. Người xông đất sinh năm 1967 (Đinh Mùi – mệnh Thủy)

Đinh Mùi có nền ngũ hành thuận và được năm Bính Ngọ sinh trợ. Dù vậy, địa chi Mùi hại Tý của gia chủ khiến vận khí đầu năm thiếu sự trọn vẹn.

Đánh giá: 13/20 – Khá

6. Người xông đất sinh năm 1962 (Nhâm Dần – mệnh Kim)

Nhâm Dần được sinh trợ tốt về ngũ hành và tạo tam hợp với Ngọ của năm mới. Thiên can Nhâm xung Bính là yếu tố kéo điểm xuống.

Đánh giá: 13/20 – Khá

7. Người xông đất sinh năm 1971 (Tân Hợi – mệnh Kim)

Tân Hợi có nền tảng ngũ hành ổn định và thiên can hợp năm Bính Ngọ. Địa chi không xung phá, phù hợp xông đất theo hướng an toàn.

Đánh giá: 13/20 – Khá

8. Người xông đất sinh năm 1982 (Nhâm Tuất – mệnh Thủy)

Nhâm Tuất được sinh trợ về ngũ hành và tam hợp với Ngọ của năm mới. Tuy nhiên, thiên can Nhâm xung Bính khiến cát khí chưa đạt mức cao.

Đánh giá: 13/20 – Khá

9. Người xông đất sinh năm 1992 (Nhâm Thân – mệnh Kim)

Nhâm Thân có lợi thế lớn ở địa chi tam hợp với gia chủ và ngũ hành được sinh trợ. Điểm trừ vẫn nằm ở thiên can Nhâm xung Bính của năm.

Đánh giá: 13/20 – Khá

10. Người xông đất sinh năm 2001 (Tân Tỵ – mệnh Kim)

Tân Tỵ được sinh trợ tốt về ngũ hành và thiên can hợp năm Bính Ngọ. Địa chi ổn định, không xung khắc lớn nhưng thiếu thế hợp mạnh để bứt phá.

Đánh giá: 13/20 – Khá