Top 10 tuổi xông nhà năm 2026 cho gia chủ 1960 Canh Tý

Tuổi xông nhà năm 2026 cho gia chủ 1960 Canh Tý

Gia chủ 1960 Canh Tý thuộc mệnh Bích Thượng Thổ, trong năm Bính Ngọ 2026 nên ưu tiên mời những người có tuổi tam hợp, lục hợp với địa chi Tý, đồng thời không xung khắc ngũ hành Thổ để mang lại may mắn, tài lộc và bình an suốt cả năm.

Các tuổi xông nhà đẹp cho gia chủ 1960 Canh Tý năm 2026

Tuổi Thân: Thuộc tam hợp Thân – Tý – Thìn, mang lại vượng khí mạnh, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn về tài lộc, công việc và các mối quan hệ.

Tuổi Thìn: Tam hợp với tuổi Tý, tượng trưng cho sự vững vàng, thịnh vượng, rất tốt để khai xuân, mở đầu năm mới hanh thông.

Tuổi Sửu: Lục hợp với tuổi Tý, giúp gia đạo êm ấm, tinh thần an yên, cuộc sống ổn định lâu dài.

Tuổi Mão: Không xung khắc với tuổi Tý, mang ý nghĩa mềm mỏng, hài hòa, phù hợp xông đất nếu người đó có vận khí tốt.

Gia chủ Canh Tý 1960 nên tránh nhờ người tuổi Ngọ đi xông đất vì đây là tuổi xung khắc trực tiếp (Tý – Ngọ), dễ gây ảnh hưởng không tốt đến vận khí đầu năm. Ngoài ra, cũng nên hạn chế mời người đang gặp chuyện buồn, làm ăn trắc trở hoặc tinh thần không vui.

Các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ 1960 Canh Tý trong năm Bính Ngọ 2026 gồm:

Ất Mùi 1955 (Tốt), Nhâm Dần 1962 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Canh Thìn 2000 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Trung bình)

Các tuổi không nên xông nhà cho gia chủ 1960 Canh Tý năm 2026 là:

Tân Mão 1951 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Đinh Hợi 1947 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Đinh Tỵ 1977 (Xấu), Đinh Sửu 1997 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu)

Thời điểm xông nhà Tết Bính Ngọ 2026

Thời gian xông đất được tính từ thời khắc Giao thừa đến sáng mùng 1 Tết. Người xông đất nên đến với tâm thế vui vẻ, mang theo lời chúc tốt lành để giúp gia chủ Canh Tý có khởi đầu năm mới thuận lợi.

Ngày đẹp xông đất Tết Nguyên đán 2026

Mùng 1 Tết (thứ Sáu, ngày 17/02/2026 dương lịch) – ngày đẹp nhất

(18/02/2026) – nên xông đất vào buổi sáng

Giờ tốt xông đất Tết 2026

Giờ Dần (03h–05h)

Giờ Thìn (07h–09h)

Giờ Tỵ (09h–11h)

Hướng xuất hành khi xông đất năm Bính Ngọ

Hướng Chính Nam : đón Hỷ Thần, mang lại niềm vui và may mắn

: đón Hỷ Thần, mang lại niềm vui và may mắn Hướng Chính Tây: đón Tài Thần, thuận lợi cho tiền bạc và công việc

Gia chủ Canh Tý 1960 nên tránh hướng Đông Nam khi xông đất vì đây là hướng Hắc Thần trong năm Bính Ngọ, không có lợi cho vận khí đầu năm.

Phân tích tuổi xông nhà năm 2026 cho gia chủ 1960 Canh Tý

1. Ất Mùi 1955 (mệnh Kim)

Ngũ hành và thiên can đều rất thuận với gia chủ và năm Bính Ngọ, tạo nền vận khí ổn định đầu năm. Điểm trừ duy nhất là Mùi lục hại Tý của gia chủ.

Đánh giá: 16/20 – Tốt

2. Nhâm Dần 1962 (mệnh Kim)

Được sinh trợ mạnh về ngũ hành và tam hợp với Ngọ của năm mới. Tuy nhiên, thiên can Nhâm xung Bính khiến cát khí chưa trọn vẹn.

Đánh giá: 15/20 – Khá

3. Canh Tuất 1970 (mệnh Kim)

Ngũ hành hợp và tam hợp năm Bính Ngọ, phù hợp xông nhà lấy may. Thiên can Canh xung Bính làm giảm điểm tổng thể.

Đánh giá: 15/20 – Khá

4. Tân Hợi 1971 (mệnh Kim)

Hội tụ đủ yếu tố sinh trợ về ngũ hành và thiên can với năm mới. Địa chi ổn định, không phạm xung lớn.

Đánh giá: 15/20 – Khá

5. Ất Sửu 1985 (mệnh Kim)

Được sinh trợ mạnh và lục hợp với Tý của gia chủ, giúp khởi đầu hanh thông. Tuy nhiên, Sửu hại Ngọ nên chỉ dừng ở mức khá.

Đánh giá: 15/20 – Khá

6. Nhâm Thân 1992 (mệnh Kim)

Tam hợp tốt với Tý của gia chủ và được năm mới sinh trợ. Điểm trừ nằm ở thiên can Nhâm xung Bính.

Đánh giá: 15/20 – Khá

7. Canh Thìn 2000 (mệnh Kim)

Ngũ hành và địa chi đều thuận, tam hợp với Tý của gia chủ. Thiên can Canh xung Bính khiến vận khí giảm nhẹ.

Đánh giá: 15/20 – Khá

8. Tân Tỵ 2001 (mệnh Kim)

Được sinh trợ cả gia chủ lẫn năm Bính Ngọ, các yếu tố còn lại trung tính. Phù hợp xông nhà theo hướng an toàn.

Đánh giá: 15/20 – Khá

9. Giáp Tuất 1994 (mệnh Hỏa)

Hỏa sinh Thổ giúp gia chủ có lợi, lại tam hợp với Ngọ của năm mới. Tuy nhiên, mệnh khắc năm và thiên can xung gia chủ.

Đánh giá: 13/20 – Khá

10. Mậu Tuất 1958 (mệnh Mộc)

Được năm Bính Ngọ sinh trợ và tam hợp địa chi với Ngọ. Nhưng mệnh khắc gia chủ nên hiệu quả phong thủy không cao.

Đánh giá: 12/20 – Trung bình