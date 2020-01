Công an Hà Tĩnh giữ bình yên cho muôn nhà

Năm 2019 ghi dấu những thành công lớn của Công an Hà Tĩnh trên nhiều lĩnh vực. Nhân dịp đầu xuân Canh Tý, phóng viên Báo Hà Tĩnh có cuộc trò chuyện với Đại tá Võ Trọng Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh về những chiến công ấn tượng này.

P.V: Chào Đại tá Võ Trọng Hải. Năm 2019, Công an Hà Tĩnh đã có những đổi mới quan trọng trong công tác sắp xếp, bố trí cán bộ. Xin ông chia sẻ thêm về điều này?

Đại tá Võ Trọng Hải: Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh đã tiến hành sáp nhập một số phòng, ban, tổ chức bộ máy còn 26 đơn vị cấp phòng (giảm 5 phòng so với trước đây); bố trí, bổ nhiệm, điều động một số lãnh đạo giữ chức vụ trưởng, phó phòng, trưởng, phó công an huyện, thành phố, thị xã theo mô hình mới. Đây là đợt điều động, bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự sâu rộng nhằm hoàn thiện về lực lượng và bộ máy tổ chức của Công an Hà Tĩnh theo đề án chung của Bộ Công an.

Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cho tân Trưởng phòng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Phạm Thanh Hải (tháng 11/2019).

Ngoài ra, năm 2019, Công an Hà Tĩnh tiếp tục có những đổi mới trong cải cách hành chính. Qua việc bố trí cán bộ làm việc cả thứ 7, chủ nhật, ngoài giờ hành chính và đưa cán bộ trực tiếp về cơ sở giải quyết, đã giúp các thủ tục được hoàn thành nhanh gọn, tạo niềm tin, sự phấn khởi trong nhân dân.

P.V: Vậy phương châm của Công an Hà Tĩnh khi lựa chọn, sắp xếp cán bộ là gì, thưa Đại tá?

Đại tá Võ Trọng Hải: Phương châm của Công an tỉnh là “chọn người để giao việc”, nghĩa là xác định năng lực, trình độ của cán bộ để bố trí đúng việc. Chúng tôi đã tập trung rà soát, xác định lại khả năng, nguyện vọng của từng cán bộ để có sự sắp xếp hợp lý. Bước đầu, những thay đổi đó đã tạo hiệu quả tốt. Trong quá trình đó, chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, nếu cán bộ nào không hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúng tôi sẽ tiếp tục luân chuyển, sắp xếp, bố trí lại công việc.

Xây dựng mạng lưới thông tin nhân dân để đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy

P.V: Thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã thực hiện thành công nhiều chuyên án lớn về cờ bạc, trộm cắp tài sản,... đặc biệt là ma túy. Kết quả này có được từ đâu, thưa ông?

Đại tá Võ Trọng Hải: Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Tất cả các đơn vị đều được giao nhiệm vụ cụ thể. Hơn nữa, chúng tôi cũng chú trọng đến công tác phối hợp với các ngành, địa phương liên quan, với nước bạn Lào, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng mạng lưới thông tin từ trong nhân dân để phòng chống tội phạm và phá án.

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh), Cục Hải quan Hà Tĩnh phá thành công chuyên án 0819MT, bắt quả tang 1 người Lào tàng trữ trái phép 2 bánh heroin (tháng 8/2019). Video: Ánh Dương

Trong năm 2019, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 101 vụ, 146 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; triệt phá 15 điểm ma túy, trong đó có 7 điểm phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh; thu giữ 85 kg quả thuốc phiện tươi, 252 bánh hêrôin, 946,6 kg ma túy đá, 27.985 viên ma túy tổng hợp, hơn 4 kg ketamin… Điển hình là phá vụ vận chuyển trái phép chất ma túy ngày 15/4/2019 tại địa bàn xã Sơn Diệm (Hương Sơn), thu giữ 120 bánh hêrôin, 640 kg ma túy đá.

P.V: Thưa Đại tá Võ Trọng Hải, 2019 còn là một năm đầy dấu ấn của Công an Hà Tĩnh trong việc đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đối tượng hoạt động “tín dụng đen”?

Đại tá Võ Trọng Hải: Đúng vậy. Năm 2019, Công an Hà Tĩnh là đơn vị đi đầu trong cả nước về đấu tranh với loại tội phạm này, được Bộ Công an đánh giá rất cao. Sau những kết quả của Hà Tĩnh, các địa phương khác mới bắt đầu tập trung đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”.

Hà Tĩnh là địa bàn nóng về tội phạm “tín dụng đen”. Nạn cờ bạc, lô đề, cho vay nặng lãi tràn lan từ thành thị đến nông thôn. Chứng kiến cảnh người dân điêu đứng vì con em trót sa vào con đường tội lỗi, chứng kiến nhiều người tự tử vì nợ nần, là trưởng ngành công an, tôi đau lòng lắm.

Quyết tâm triệt phá các ổ nhóm và bắt giữ đối tượng “tín dụng đen” là một trong những mục tiêu lớn của ngành trong năm qua. Đến nay, Công an Hà Tĩnh đã tiến hành đấu tranh, bắt giữ 67 vụ/113 đối tượng liên quan “tín dụng đen”. Năm 2019, chúng tôi đã xóa bỏ được 380 điểm “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chúc mừng Ban chuyên án Công an Hà Tĩnh phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên đến 3.000 tỷ đồng (tháng 9/2019).

Cùng với triệt phá các ổ nhóm, đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, Công an Hà Tĩnh cũng đã đấu tranh bắt giữ 7 vụ/50 đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Điển hình là phá chuyên án trinh sát DBLT19 về đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên đến 3.000 tỷ đồng.

P.V: Năm 2019 đã khép lại cùng những dấu ấn đặc biệt, vậy thời gian tới, Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ nào, thưa ông?

Đại tá Võ Trọng Hải: Trước mắt, chúng tôi huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cực đoan, cơ hội chính trị; trấn áp kịp thời các loại tội phạm hình sự; kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tai nạn giao thông, cháy nổ, đảm bảo giữ vững ANTT để người dân yên tâm vui tết, đón xuân.

Về lâu dài, Công an tỉnh tiếp tục triển khai việc xây dựng, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Một bộ máy gần dân, tận tụy phục vụ nhân dân; tổ chức, vận động và phát huy tốt nhất sức mạnh của nhân dân tham gia bảo vệ ANTT.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn Đại tá! Chúc ông và lực lượng Công an Hà Tĩnh tiếp tục gặt hái những thắng lợi mới!

Anh Hoài - Mai hoàng (thực hiện)

Ảnh & thiết kế: huy tùng