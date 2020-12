Theo chân cảnh sát khu vực thành phố Hà Tĩnh tuần tra bằng... xe đạp

Trong số 3 cảnh sát khu vực đồng hành cùng chúng tôi, Thiếu úy Nguyễn Hữu Hứa là người trẻ nhất. Vừa về công tác ở Công an phường Hà Huy Tập được 1 năm, thế nhưng Thiếu úy Hứa có phong thái đĩnh đạc, nghiệp vụ vững vàng. Đó là kết quả sau khi anh được giao nhiệm vụ phụ trách an ninh trật tự tại TDP 5 và TDP 3 - một trong những địa bàn có nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

